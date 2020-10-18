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18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta kuraklık tehlikesi

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta kuraklık tehlikesi

Kızılırmak'tan drone görüntüsü

Baraj Kapakları Olta Ölü Balık Irak 

-Kızılırmak'tan detaylar
-Kadir Arslan, anons
-Kemal Işıker, röp.
-Ölü balıklardan detaylar
-Detay görüntüler

( KIRIKKALE - DRONE)- Kızılırmak alarm veriyor, balıklar ölüyor KIRIKKALE

- Türkiye'nin en uzun nehri olarak bilinen 1355 kilometrelik Kızılırmak'ta kuraklık tehlikesi yaşanırken toplu balık ölümleri de başladı.
Sivas’tan doğup İç Anadolu topraklarını sulayan Kızılırmak'ta sular çekilince toplu balık ölümleri yaşanmaya başladı.
Kırıkkale halkı için özellikle sulama ve balıkçılıkta önemli yeri olan Kızılırmak yatağındaki suların çekilmesiyle kuru bölgeler oluşması da dikkat çekti. Tarım arazilerini sulayan Kızılırmak, aşırı sıcaklar ve baraj kapaklarının da kapanması nedeniyle debisi oldukça düşük akmaya başladı.
Kızılırmak’ın kıyılarında alüvyonlar ortaya çıktı, adacıklar oluştu. Nehir drone ile havadan görüntülendi. "Her yer ölü balık kaynıyor" Olta balıkçılığı yapan Kemal Işıker, "Eskiden Kızılırmak çok akardı biz çocukken. Adı üstünde kızıl akardı. O vakitler çok balık tutardık eskisi gibi gür akmıyor. Bir baktık ırmağın kenarında hep ölü balık yazık günah. İnsan acıyor bende bir olta balıkçısı olarak. O da Allah'ın yarattığı bir varlık. Her yer ölü balık kaynıyor. Irmak kesikte olsa az bir şey akıyor. Havasızlıktan ölmedi zannetmiyorum kesinlikle zehir bıraktılar. Yazık günah" dedi.
Uzunluğu 1355 kilometre olan Kızılırmak, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Aksaray, Çankırı, Çorum ve Samsun illerinden geçerken çok sayıda dere ve çayın sularını toplayarak Bafra Burnu‘ndan Karadeniz‘e ulaşır. Başlıca kolları Delice Irmağı, Devrez ve Gökırmak’tır. (HA
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