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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Türkiye’nin en sıcak illerinden Şanlıurfa'da kar sevinci

Türkiye’nin en sıcak illerinden Şanlıurfa'da kar sevinci

kar yağışı

Küçük Çocuk Uttu Kardan Adam Kar Yağışı 

-dama çıkıp dua eden bir vatandaş
-kar yağışında ilerleyen araçlar
-kartopu oynayan çocuklar
-parklardaki kar
-yollardaki kar
-araçların üzerindeki kar
-yolda yürüyen vatandaşlar
-araçlarının üzerindeki karı temizleyenler
-çocuklar ile röportajlar
-vatandaşlar ile röportajlar
-genel ve detaylar

( ŞANLIURFA )- Kar yağdığını gören büyükler dua etti, çocuklar ise kartopu oynadı ŞANLIURFA

- Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa’da şehir merkezine kar yağdığını gören bazı vatandaşlar dama çıkıp dua ederken çocuklar ise sokağa inip kartopu oynadı. Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa’da kent merkezine yılın ilk karı yağdı. Gece saatlerinde başlayan kar, sabah saatlerinde şehrin yüksek bölgelerini beyaza bürüdü. Uyandığında kar yağdığını gören bir vatandaş, dama çıkıp ellerini açarak dua etti. Uzun süre sonra ilk defa kar ile tanışan çocuklar ise eldivenlerini takıp sokağa koştu. Çocuklar kartopu oynayarak karın tadını çıkarırken belediye ekipleri ise buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması yaptı. Kar yağdığı için çok mutlu olduklarını söyleyen küçük çocuklar, kardan adam yaptıklarını söyledi.

Yetişkinler ise kurak geçen bir dönemin ardından kar yağışını ellerini açıp dua ederek karşıladı. Sürücüler de araçlarının üzerindeki karları temizleyip iş yerlerinin yolunu tuttu. (Şİ-SD-
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