Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşümlerinden biri hayata geçiyor

-İş yerlerinden görüntü

-Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması

-Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın konuşması

-Esnaf Rıza Sergin, Mevlüt Durgut, Ali Kemerci, Ramazan Oğlakcı, Derviş İriş'in konuşmaları

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( KONYA -DRONE) KONYA



- Konya’da çevre ve gürültü kirliliği oluşturan Eski Sanayi ve Karatay Sanayisi şehrin merkezinden kaldırılarak şehrin dışına taşınıyor. Tarihi dokusu ile yerli ve yabancı turistin uğrak yeri Konya artık daha çevreci ve gürültüden uzak bir şehir olacak. Taşınacak sanayilerdeki binlerce kiracı esnaf ise dükkan sahibi olma fırsatını yakalayacak. Konya Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile yapılacak Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşüm projelerinden biri olan yeni sanayi alanı 2 milyon 80 bin metrekare alana inşa edilecek. Yeni sanayinin temel atma töreninde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise “Şehrimizin bin yıllık tarihi dokusuna yakışmayan ve şehrin silüetini bozan eski sanayimizi dev bir proje ile modern bir görünüme kavuşturuyoruz. Sadece Konya’ya değil hem ülkemize hem de dünyaya hizmet edecek sanayi projemiz hayata geçiyor” dedi.

Anlayış gösteren esnafa teşekkür Korona virüs salgını sürecinde esnafa yönelik çok sayıda desteği hayata geçiren Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde çevre ve gürültü kirliliği oluşturan Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’yi TOKİ ile birlikte 2 milyon 80 bin metrekarelik alana taşıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi işbirliğiyle Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşüm projelerinden birini gerçekleştirdiklerini söyledi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, taşınma konusunda eski sanayi esnafına gösterdikleri anlayıştan dolayı teşekkür etti. "Konya’ya yeni bir sanayi alanı kazandırıyoruz" Yapımı tamamlandıktan sonra Konya Yeni Sanayi Sitesinde 2 bin 690 esnafı hizmet vereceğini ifade eden Başkan Altay, “Eski Sanayi ve Karatay Sanayisinde özellikle oto tamirciliğinde çalışan 2 bin 690 esnafımızı yeni sanayi sitesine yerleştirmiş olacağız. Özellikle kiracılarımız hak sahipliği elde etmiş oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ ile Konya Büyükşehir Belediyesi olarak böyle büyük bir dönüşüme imza atıyoruz. Projemizi gerçekleştirmeye katkı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a teşekkür ediyorum. Konya Yeni Sanayi 2 milyon 80 bin metrekarelik bir alanda kurulacak; 2 bin 690 işyeri ve 134 ticari dükkandan oluşacak. Parkları, yeşil alanları, eğitim alanlarıyla birlikte Konya’ya yeni bir sanayi alanı kazandırıyoruz“ dedi.

Kiracı esnaf işyeri sahibi oluyor Başkan Altay, Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin taşınmasıyla Konya’da yeni bir şehir meydanı ve yeni bir proje alanı oluşturulacağını söyledi.



Kiracı olan esnafın yeni sanayi sitesinde işyeri sahibi olacağını kaydeden Başkan Altay, "Özellikle kiracılarımızın bütüncül olarak taşınması ve TOKİ aracılığıyla uzun vadede işyeri sahibi olmaları bu dönüşümün en önemli artılarından birisi. Eski Sanayi alanımız Konya’ya hizmet etmekten çok uzaktı. Özellikle Konya’da önemli bir çevre ve görüntü kirliliğine yol açan bir alanı ortadan kaldırıyoruz. Bir Konya Modeli Belediyecilik örneği olarak da mevcutta bulunan 2 bin 850 esnafımızın 2 bin 550’sini taşımış oluyoruz. Böylece yüzde 90 bir başarı ortaya çıkmış oldu. Konyalı esnafa da ben teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sanayici esnafı da, mevcut yerde yaşadıkları fiziki sorunlara değinerek yeni sanayi sitesine taşınarak işyeri sahibi olmanın sevincini yaşadıklarını söylediler.



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