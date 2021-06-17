Türkçe tabelalara yüzde 75 indirim

-Türk Dil Kurumu Üyesi ve Başkan Danışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı açıklama

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( SİVAS )- Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, tabelalarında Türkçe kullanan işletmelere yüzde 75 indirim yapılacağını açıkladı SİVAS



- Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, tabelalarında Türkçe kullanan işletmelere yüzde 75 indirim yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021 yılının 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' ilan edilmesinin ardından Sivas Belediyesi şehrin bazı cadde ve sokaklarında Türkçe olmayan veya yanlış yazılan isimleri değiştiriyor. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Türkçe isim kullanan işletmelere ilan ve reklam vergisinde yüzde 75 indirim uygulanacağını duyurdu. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin değiştirilen sokak isminin tabelasını yerleştirerek esnaf ve vatandaşlara çağrıda bulundu. Bu kapsamda Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin; geçmişte yanlış yazılan Şifahiye sokağın isminin değiştirilmesi programına katılarak Şifaiye Sokak’ın tabelasını yerleştirdi.İlan-reklam vergisinde yüzde 75 indirimSivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Türkçe'nin doğru kullanılmasının önemine dikkat çekerek, “Bilindiği üzere, Sivas Belediyesi olarak şimdiye kadar ses bayrağımız olan Türkçe’mize sahip çıkmak ve toplumda bu konuda bir farkındalık oluşturmak için ‘Yükte Hafif Ancak Pahada Ağır’ birçok hizmeti hayata geçirdik, örnek çalışmalara birlikte imza attık. Bu yıl Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak ilan edildi. Bu kapsamda “Dünya Dili Türkçe” adıyla yurt içinde ve dışında etkinlikler düzenlenmesine karar verildi.

Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, bu hassasiyeti taşıyan tüm devlet erkânına, yönetici ve idarecilerimize, emek veren herkese şükranlarımı sunuyor, teşekkür ediyorum. Ve bu yıl sebebiyle şehrimizde bir farkındalık oluşturmak adına Sivas Belediyesi olarak ‘Ses bayrağımız Türkçe sonsuza kadar dalgalansın’ diye şehrimizdeki tabelalarda Türkçe isim kullanan işletmelerimize ilan-reklam vergisinde yüzde 75 indirim uyguluyoruz. Bu kampanyamızın da duyurusunu bu program vesilesiyle yapmış olalım” dedi.

“Türkçe'ye hizmet ediyoruz”Burada açıklamada bulunan Türk Dil Kurumu Üyesi ve Başkan Danışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı, “Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Yunus Emre ve Dünya Türkçe dili yılı ilan edildi. Bizler de Sivas’ta Türkçe’nin ses bayrağını dalgalandırmak için faaliyetler yapıyoruz. Benim içimde ukdeydi, gidip geldikçe bu sokağın adını Şifahiye olarak görmek beni üzüyordu. Çünkü Türkçe de ‘Şifhaiye’ diye bir kelime yoktur. Medresenin adı Şifahiye medresesi bu sokakta adını medreseden alıyor. Bu sokağın adının ‘Şifaiye’ olarak değiştirilmesi gerekiyordu. Önceden alınan encümen kararını bugün değiştirerek Türkçeye hizmet ediyoruz. Görünüşte küçüktür ama anlamı çok büyüktür. Kelimelerin doğru olarak bilinmesi gerekir. Çalışmalarımızda her zaman yanımızda olan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’e ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

