Turizm merkezi Kaş’ta kar yağışı etkili oldu

- Antalya'nın Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle bölge beyaza büründü. Sabah saatlerinde Kaş ilçesine bağlı Gömbe Mahallesi Akdağ mevkiinde kar yağışı başladı. Bölgede yaşayanlar kar yağışını görünce şaşkınlık yaşarken, ilerleyen dakikalarda bölge beyaza büründü. Bölge sakinleri ise yağış anını cep telefonuyla kaydetti. (SM-
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım