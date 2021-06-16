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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Turizm merkezi Kaş’ta kar yağışı etkili oldu

Turizm merkezi Kaş’ta kar yağışı etkili oldu

Kar yağışından cep telefonu görüntüleri

Cep Telefonu Kar Yağışı 

-Yağış anı
-Beyaza bürünen alanlar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle bölge beyaza büründü. Sabah saatlerinde Kaş ilçesine bağlı Gömbe Mahallesi Akdağ mevkiinde kar yağışı başladı.
Bölgede yaşayanlar kar yağışını görünce şaşkınlık yaşarken, ilerleyen dakikalarda bölge beyaza büründü. Bölge sakinleri ise yağış anını cep telefonuyla kaydetti.
(SM-
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