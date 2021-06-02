Turistik beldeyi sel bastı, belediye ekipleri kısa sürede temizledi

-BELEDİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASINDAN GÖRÜNTÜ

-VATANDAŞLARLA RÖP.

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( BURSA -DRONE)- Selin bastığı beldede yaşayanlar:- "Böyle bir afet daha önce görmedik" BURSA



- Bursa'nın dünyaca ünlü turistik beldesini su bastı. Belediye ekipleri selin izini kısa sürede sildi. Mudanya ilçesinin Trilye Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan yağış sele sebebiyet verdi. Yağan aşırı yağmurla birlikte tarihî mahallenin dereleri taştı. Taşan dereler caddeleri göle döndürdü. Evleri ve iş yerlerini su bastı. Selin etkili olmasıyla birlikte ekiplerini Trilye'ye yönlendiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, mahalledeki selin izlerini kısa sürede sildi. İlk defa böyle afetle karşılaştıklarını ifade eden Trilye sakinleri, "Gece 02:00 itibariyle şiddetli yağmur yağmaya başladı.

Yağan yağmurla birlikte dereler taştı. Mahallemizin sokaklarından sular dere gibi akmaya başladı.

Böyle bir selle ilk defa karşılaştık. Başarılı çalışma yapan Büyükşehir ekiplerine teşekkür ederiz" dediler.

