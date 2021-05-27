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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
TUNUS - Tunus'taki 'Direniş ve Kurtuluş Film Haftası' Kudüs belgeseliyle başladı

TUNUS - Tunus'taki 'Direniş ve Kurtuluş Film Haftası' Kudüs belgeseliyle başladı

TUNUS - Tunus 'taki "Direniş ve Kurtuluş Film Haftası" Kudüs belgeseliyle başladı

: - Tunus 'ta düzenlenen "Direniş ve Kurtuluş Film Haftası"ndan detaylar - Etkinliğin direktörü Muhammed Hafaca ile röportaj - Etkinlikte filmlerden detaylarTUNUS (AA) - Tunus 'ta düzenlenen "Direniş ve Kurtuluş Film Haftası" başladı.
Tunus 'taki "Arap Direnişini Destekleme ve Normalleşmeye Karşı Ulusal Heyet" sponsorluğunda "Lübnan Sanat Derneği - Risalet" tarafından düzenlenen etkinliğin açılış filmi, Filistinli yönetmen Raşid Meşheravi'nin Kudüs'ün iki tarih arasındaki görüntülerini ve İsrail'in kutsal şehri işgal etmesiyle yaşanan değişimleri belgesel üslubuyla anlattığı "Hikayenin Toprağı" oldu.Etkinliğin direktörü Muhammed Hafaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösterime direnişi destekleyen sinema eserlerinin sahiplerini de davet etmeyi planladıklarını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını nedeniyle bunun yapılamadığını söyledi.

Festivalin onur konuğu Lübnan'daki El - Ahbar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Pierre Ebu Saab da gösterim için Filistin, Suriye, Lübnan ve Tunus 'tan filmler seçildiğini kaydetti.
Ebu Saab, filmlerin görüntünün estetiğine, sunumun üslubuna ve gücüne dayalı sanatsal kriterlere göre seçildiğini ifade etti.
Bu festivalin tarihi programlandığında İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekildiği tarih olan 25 Mayıs'a denk gelmesinin amaçlandığını aktaran Ebu Saab, ancak Gazze'deki son olayların festivale başka bir boyut kazandırdığını söyledi.

Filistin, Tunus , Lübnan ve Suriye'den 8 filmin gösterileceği festivalin 30 Mayıs'a kadar devam etmesi bekleniyor.

Koronavirüs Muhabir Belgesel Festival Rektör 

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