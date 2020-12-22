Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Tunceli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

- Tunceli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Kar yağışı araçtan görüntü

İş Makinesi Bild Karla Mücadele Kar Yağışı 

-Keçilerini yabana götüren vatandaş
-Karayolu ekibinden iş makinesi operatörünün konuşması
-Yol açan iş makinesi
-Keçileri yabana götüren vatandaş
-Yol açan iş makinesi

( TUNCELİ ) TUNCELİ

, doğa beyaza büründü. Tunceli'nin yüksem kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı kent merkezi hariç ilçeler ve yüksek rakımlı bölgeleri beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle Tunceli ile bağlantısı bulan Elazığ ve Erzincan karayolunda ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı. Karayolları 86. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler, yollarda karla mücadele ve tuzlama çalışması yaptı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi ekipleri de kardan kapanan bazı köylerin yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattığı bildirildi.
(ET-HİV-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement