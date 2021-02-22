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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tunceli’nin dağlarında kayak keyfi

Tunceli’nin dağlarında kayak keyfi

Kayakçıların kamerasından görüntüler

Kar Kalınlığı Country Kayak Merkezi Kamera Kar Yağışı 

-Kayak için hazırlık yapan ekip
-Ekibin kayak yapması
-Zafer Küçüksu isimli sporcunun konuşması

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’nin Pülümür ilçesinde bir grup kayaksever, ilçenin karla kaplı dağlarında kayak yapmanın keyfini çıkardı. Erzincan Ergan Boards ekibi üyesi bir grup kayaksever, Tunceli’de kar yağışının en yoğun yaşandığı yerlerden Pülümür’e gelerek, karlı dağlarda Backcountry diye tabir edilen kayak sporu yapma heyecanını yaşadı. Etkinliğin büyük bölümünü 2 bin rakımlı Cankurtaran mevkiinde gerçekleştiren sporculardan Zafer Küçüksu, şanslarının Erzincan ve Tunceli bölgesinde bakir olduğu için çok fazla kayak alanı barındırması olduğunu söyledi.

Pülümür’de birkaç kere deneme yaptıklarını belirten Küçüksu, “İyi kar alan bir bölge. Çok fazla rüzgar almıyor. Kar kalınlığı iyi durumda. Bu sporu yapan herkesin burada bu heyecanı yaşamasını isterim” dedi.
Küçüksu, bölgenin kayak tesisi yapımına da uygun olduğunu dile getirerek, “Rüzgar almıyor. Vadi şeklinde ve kar kalınlığı mevsim boyunca iyi bir seviyede devam ediyor” ifadelerini kullandı. Backcountry, pist dışı, dağlık bölgelerde, kayak merkezi sınırlarının içinde veya dışında işaretlenmemiş veya kontrolsüz alanlarda yapılan kayak sporu olarak adlandırılıyor. (ET-HİV-
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