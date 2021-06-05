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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
TUNCELİ - Doğu Anadolu'da '5 Haziran Dünya Çevre Günü' etkinlikleri

TUNCELİ - Doğu Anadolu'da '5 Haziran Dünya Çevre Günü' etkinlikleri

TUNCELİ - Doğu Anadolu'da "5 Haziran Dünya Çevre Günü" etkinlikleri - 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri - Pülümür Vadisi - Vadi boyunca çöp toplayan gönüllüler - Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun açıklamasıDoğu Anadolu'da 4 ilde "5 Haziran Dünya Çevre Günü"nde etkinlikler düzenlendiTUNCELİ (AA) - Tunceli 'de, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla Munzur ve Pülümür Vadisi'nde belediye ekipleri ve gönüllüler çevre temizliği yaptı.Belediye öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 150 kişi temizlik çalışmasına katıldı.
Gruplar halinde Munzur Vadisi Milli Parkı ve Pülümür Vadisini dolaşan katılımcılar, alandaki çöpleri topladı. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye ekipleri ve gönüllülerce Munzur ve Pülümür Vadisi'nde çalışma yürüttüklerini söyledi.

Maçoğlu, toplanan çöplerin geri dönüşüm firmalarına satılacağını ve elde edilen gelirle öğrencilere burs verileceğini belirterek, "Doğa sadece bize ait değil, lütfen kirletmeyin. Temizlemek kurtuluş değil aslında kirletmemek kurtuluş." diye konuştu.

Çevre Temizliği Geri Dönüşüm Öğrenciler 

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