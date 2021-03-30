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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Tunceli’de yaban hayvanlarına helikopterle yem desteği

Tunceli’de yaban hayvanlarına helikopterle yem desteği

Jandarma tarafından çekilen vaşak ve dağ keçisi görüntüsü

Vaşak Dağ Keçisi Helikopter Kar Yağışı Hayvan 

-Jandarma tarafından doğaya yem bırakılması (fotoğraf)

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’de kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için helikopterle doğaya yer bırakıldı. Valilik, İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin yüksek kesimlerinden etkili olan kar yağışından dolayı yem bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için helikopterle bin 500 kilogram yem bırakıldı.İhtiyaç duyulması halinde yemleme çalışmalarına devam edileceği belirtildi. Kent geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışı almış yüksek rakımlı bölgeler tamamen beyaza bürünmüştü. (ET-HIV-
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