Tunceli’de yaban hayvanlarına helikopterle yem desteği

-Jandarma tarafından doğaya yem bırakılması (fotoğraf)



( TUNCELİ ) TUNCELİ



- Tunceli’de kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için helikopterle doğaya yer bırakıldı. Valilik, İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin yüksek kesimlerinden etkili olan kar yağışından dolayı yem bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için helikopterle bin 500 kilogram yem bırakıldı.İhtiyaç duyulması halinde yemleme çalışmalarına devam edileceği belirtildi. Kent geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışı almış yüksek rakımlı bölgeler tamamen beyaza bürünmüştü. (ET-HIV-



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