Tunceli’de yaban hayvanları için doğaya 2 ton yem bırakıldı

-yemelerin bırakılması



( TUNCELİ ) TUNCELİ



- Tunceli’de yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya 2 ton yem bırakıldı. Vali Mehmet Ali Özkan’ın talimatlarıyla, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, soğuk kış günlerinde yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları ve kuşların yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yaptı. Çalışma kapsamında ekipler, yaban hayvanların yoğun olarak bulunduğu karlı dağlara çıkarak çeşitli noktalara 2 ton yem bırakıldı. Yem bırakma çalışmaların kış boyunca devam edeceği bildirildi.





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