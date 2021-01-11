Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tunceli'de vurulan dağ keçisi telef oldu

Tunceli'de vurulan dağ keçisi telef oldu

Dağ keçisinin son anları

( TUNCELİ ) TUNCELİ

Kaçak Kaçak Avcı Kamera Dağ Keçisi Cep Telefonu 


- Tunceli’de kaçak avcılar tarafından vurulduğu değerlendirilen koruma altındaki dağ keçisi, telef oldu. Dağ keçisinin son anlarını ise bir kişi cep telefonuyla görüntüledi. Alınan bilgiye göre Tunceli-Pülümür karayolu Büyükyurt yol ayrımında yaralı dağ keçisi gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, iki yerinden vurulan 3 yaşındaki erkek dağ keçisinin telef olduğunu belirledi.Dağ keçisinin son anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görevliler tarafından alınan telef olan dağ keçisini vuranların tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. (ET-HİV-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı