Tunceli’de sonbahar güzelliği renk cümbüşü sunuyor

-Salördek Köyü’ndeki renk cümbüşü

-Salördek Köyü’ndeki renk cümbüşünden detaylar

-Araç içinden Salördek ormanları görüntüsü

-Ormanda gezen bir aile

-Devasa kavak ağaçları

-Ormanlık alandan detay görüntüler

-Fotoğraf çekimi yapan Gündoğan Çağ

-Gündoğan Çağ isimli fotoğrafçının konuşması

-Ormanlık alandan detaylar

-Alişan Arslan isimli köylünün konuşması



( TUNCELİ ) - TUNCELİ



- Tunceli’nin Pülümür İlçesi’ne bağlı Salördek Köyü, sonbaharda fotoğrafçılara ve doğaseverlere adeta görsel bir şölen sunuyor. Köyü ziyaret eden doğaseverler, bir yandan bol oksijen alırken diğer yandan doğanın tadını çıkarıyor. Türkiye’de sonbahar mevsiminin en iyi yaşandığı yerlerden biri olan Tunceli’nin Pülümür İlçesi’ne bağlı Salördek Köyü, bu mevsimde doğa fotoğrafçıları ile doğaseverlere, meşe, kavak, ceviz, badem, çam, karaağaç ve yemiş ağaçlarının farklı tonlardaki renkleriyle adeta bir görsel şölen sunuyor. Doğal ortamı ve manzaranın tanıtımı amacıyla “Salördek Köyü Doğa ve Yaşam Yürüyüşü” her yıl düzenli olarak yapılıyor. Doğa severlerin sonbaharda ilgi gösterdiği bölge renk cümbüşü sunuyor. Köye gelenler, ormanlık alanda bir yandan bol oksijenli havayı solumanın keyfini yaşarken diğer yandan da bol bol fotoğraf çekerek manzarayı karelerine yansıtıyor. Fotoğraf çekmek için köye geldiğini belirten Gündoğan Çağ , “Buranın muhteşem bir doğası var. Bütün tonlar var,harika renkler. Biz de bunları çekip arşivimize koyuyoruz. Kavak ve meşe ağaçlarının farklı tonları fotoğraflara çok güzel yansıyor” dedi.

Almanya’da yaşayan ve yılın 6 ayını köyünde geçiren Alişan Arslan'da köylerini ziyaret eden vatandaşlardan çevreye duyarlı olmalarını beklediklerini belirterek, “Şu hava, güneş, su başka bir yerde zor bulunur. Burada benim içtiğim suda klor, ilaç yok. Ancak şehirde var. Burası harika bir doğaya sahip hele bu ayda. İnsanların gelmesi, bu yollarda gezmesi, yürüyüş yapması bizlere ayrı bir mutluluk veriyor”ifadelerini kullandı. (ET-HİV-



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