Tunceli'de sokak hayvanları için vefa ekibi görevde

-Sokak hayvanlarının beslenmesi



( TUNCELİ ) TUNCELİ



- Tunceli'de sokağa kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için vefa ekipleri belirlenen noktalara yiyecek bıraktı. Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’de de 80 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar riayet ediyor. Pazartesi günü saat 05:00’a kadar devam edecek olan kısıtlama nedeniyle güvenlik güçleri kent genelinde denetimlerini yaparken, Valilik koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Ekibi ise sokak hayvanlarına sahip çıkıyor. Ekiplerin sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için daha önceden belirlenen ve sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu yerlere mama, çeşitli yiyecekler ve su bırakmaya başladı.

Ekiplerin sokak hayvanlarına destek için kısıtlama sona erinceye kadar aralıklarla çalışmaları yapacağı aktarıldı.



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