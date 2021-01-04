- Tunceli'de sis denizi, şehir kayboldu

-Yüksek noktalardan şehrin sisle kaplı görüntüsü

-Genel ve detay



( TUNCELİ ) TUNCELİ



- Tunceli’de etkili olan sis nedeniyle şehir adeta kayboldu, ortaya kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı. Meteorolojinin uyardığı, sis Tunceli’de sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

Etkili olan sis nedeniyle kent merkezi adeta kayboldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer sıfıra düşerken, sürücüler de zor anlar yaşadı. Şehir merkezini tamamen kaplayan sis nedeniyle ortaya görsel bir şölen çıktı. Kartpostallık görüntüler ortaya çıkaran sisin etkisini sürdürmesi beklendiği bildirildi.

(ET-HİV-



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