Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Tunceli'de sis denizi, şehir kayboldu

- Tunceli'de sis denizi, şehir kayboldu

Şehirde sis görüntüsü

Bild 

-Yüksek noktalardan şehrin sisle kaplı görüntüsü
-Genel ve detay

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’de etkili olan sis nedeniyle şehir adeta kayboldu, ortaya kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı. Meteorolojinin uyardığı, sis Tunceli’de sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.
Etkili olan sis nedeniyle kent merkezi adeta kayboldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer sıfıra düşerken, sürücüler de zor anlar yaşadı. Şehir merkezini tamamen kaplayan sis nedeniyle ortaya görsel bir şölen çıktı. Kartpostallık görüntüler ortaya çıkaran sisin etkisini sürdürmesi beklendiği bildirildi.
(ET-HİV-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı