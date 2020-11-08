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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Tunceli’de 'Kar ve sonbahar' görsel şölen sundu

Tunceli’de 'Kar ve sonbahar' görsel şölen sundu

Vadide Sonbahar ve karlı dağlar

Gard Çekim Gesi Kar Yağışı Sonbahar 

-Saldördek Köyü’nde sonbahar
-Sonbahar ve karlı dağlar
-Fotoğraf çekimi yapan Malik Kaya
-Rüzgarda salınan kavak ağaçları
-Fotoğraf çeken vatandaşlar
-Yaprak döken kavak ağaçlar
-Rüzgarda salınan ağaçlar
-Sonbaharın renkleri ve karlı dağlar
-Bir dağ köyü ve zirveleri karlı dağlar
-Sonbahar ve karlı dağlar
-Fotoğraf çekimi yapan vatandaş
-Dağ köyü ve karlı dağlar
-Malik Kaya isimli fotoğrafçının konuşması
-Hasret Özcan isimli vatandaşın konuşması
-Karlı dağlar
-Yaprak dökmüş ağaçlar ve karlı dağlar

( TUNCELİ -ÖZEL) TUNCELİ

- Tunceli’de Sonbaharın renkleri ile karlı dağlar, fotoğrafçılar ve doğaseverlere adeta görsel şölen sunmaya başladı.
Kentte başta Munzur Dağları olmak üzere 2 bin rakımının üzerindeki kesimlerde kar yağışı etkili oldu.2 bin rakım altında Sonbahar mevsimi yaşanırken, daha yüksek kesimler de kış karla kendini gösterdi.Sonbahar mevsiminin en güzel yaşandığı yerlerden olan Pülümür İlçesi’ne bağlı Salördek Köyü’nde sonbaharı çeken fotoğraf sanatçıları daha sonra karlı dağların eteğinde bulunan Kocatepe ve Sarıgül köylerinde iki mevsimi bir arada görüntülememin mutluluğunu yaşadı. Hem sonbahar mevsiminin renk cümbüşünü hem de karlı dağları fotoğraflamak için Pülümür İlçesi’ne gelenlerden Malik Kaya, “Sabah erkenden arkadaşlarla yola çıktık. Şimdi Pülümür bölgesindeyiz. Burada gerçekten güzel görüntüler var. Yüksekler bembeyaz, dağ etekleri de sapsarı. İki rengi aynı anda yaşıyoruz. Bu da bize çok güzel görüntüler veriyor” dedi.
Bölgeye ilk kez geldiğini aktaran Hasret Özcan ise, “Bu taraflara hiç gelmediğim için beni ne tür sürprizlerin beklediğini bilmiyordum. Bu da son derece heyecan vericiydi. Burada çok farklı renk ve açılar var. İlk defa bölgeye gelmenin heyecanını yaşıyorum” diye konuştu.

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