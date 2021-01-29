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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Tunceli'de kar bastırdı, 160 köy yolu kapandı

- Tunceli'de kar bastırdı, 160 köy yolu kapandı

Kar altında kalan araçlar

Köpek Köy Yolları Sokak Köpekleri Tonaj Kar Yağışı 

-Karda yürüyen vatandaşlar
-Karda oynayan sokak köpekleri
-Kar altındaki ağır tonajlı araçlar
-Kar yağışından detaylar

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Meteoroloji uyarısını yaptığı yoğun kar yağışı Tunceli’de etkili olmaya başladı 160 köy yolu kapandı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, dün gece Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Uyarının ardından Tunceli'de kar yağışı etkili olmaya başladı.
Özellikle Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve Hozat ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle şu ana kadar 160 köy yolu ulaşıma kapandı. Etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kentte tedbirler alınırken, Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri Tunceli-Erzincan ve Elazığ karayolunda ulaşımın aksamaması için kar küreme çalışmasına başladı.
Öteyandan İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekiplerin de öncelikli grup köy yollarının açık kalması için çalışmasını sürdürdüğü bildirildi.
Kar yağışının gün boyu devam etmesinin beklendiği bildirildi.
(ET-HİV-
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