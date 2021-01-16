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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Tunceli'de etkili olan tipi sürücülere zor anlar yaşattı

Tunceli'de etkili olan tipi sürücülere zor anlar yaşattı

Tipinin cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınması

Karayolları Bild Kamera Cep Telefonu Kar Yağışı 

-Tipinin etkili olduğu Tunceli Erzincan karayolu

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’de etkili olan kar yağışının ardından zaman zaman tipi etkili olurken, o anlar görüntülere yansıdı. Kentte 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 144 köy yolu ulaşıma kapandı.Yağışın etkili olduğu Pülümür İlçesi’nde çıkan tipi de kameraya yansıdı.Tipiyi vatandaşlardan Muzaffer Akyüz cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Öte yandan Erzincan il sınırı ile Tunceli’nin Pülümür İlçesi arasındaki karayolunda tipi nedeniyle zaman zaman aksamalar yaşanırken karayolları ekipleri yolu ulaşıma açık tutmak için aralıksız çalışma yürüttüğü bildirildi.
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