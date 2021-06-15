Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Tunceli’de çengel boynuzlu yaban keçi sürüsü görüntülendi

Tunceli’de çengel boynuzlu yaban keçi sürüsü görüntülendi

Çengel boynuzlu dağ keçilerinin cep telefonu kamera görüntüsü

( TUNCELİ ) - TUNCELİ

Kamera Kalaba Alabalık Dağ Keçisi Cep Telefonu 


- Tunceli’de zirvelerde bulunan çengel boynuzlu yaban keçileri sürü halinde görüntülendi. Görüntülendiklerini fark eden keçiler, hızlıca bölgeden daha yukarılara doğru uzaklaşarak gözden kayboldu. Tunceli’nin Pülümür İlçesi Kırmızı Köprü Köyü'nün kırsalında dağlık alanda sürü halindeki çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi. Sürü halinde gezen dağ keçileri, görüntülendiklerini anladıklarında hızla bölgeden uzaklaştı. Uzun süredir ilk defa bu şekilde sürü halinde çengel boynuzlu dağ keçisi sürüsü görüldüğü belirtildi. Arkadaşlarıyla doğa gezisi yaptıkları esnada keçilere denk geldiğini belirten Umut Yıldız,"O anları cep telefonu kameramla görüntüledim. İlk defa bu kadar kalabalık bir sürüye denk geldim. Keçiler görüntülediklerini fark ettiklerini anladıklarında zirvedeki karlı alana doğru giderek gözden kayboldu” dedi.
(ET-HİV-
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement