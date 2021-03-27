Tunceli’de bir günde 4 mevsim yaşandı

-Vadide yağan kar

-Yağmurla birlikte coşan şelaleler

-Munzur ve Pülümür Çayı’na dökülen şelaleler

-Yükseklerden beslenmek için inen yaban keçileri

-Yaban keçilerinden detaylar

-Fotoğraf çeken vatandaşlar

-Umut Kişioğlu isimli vatandaşın konuşması



( TUNCELİ ) - TUNCELİ



- Tunceli’de bir günde hem kar, hem de yağmur yağdı ardından güneş çıkmasıyla Mart'ın son günlerinde 4 mevsim bir arada yaşanmaya başladı.

Meteoroloji'nin uyardığı yağışlı hava bir çok ilde olduğu gibi Tunceli'de de etkili oldu. Kentte kar yağışı etkili olmasıyla 138 köy yolu ulaşıma kapandı.Karın ardından ara ara yağmur yağdı, güneş çıktı. Kent genelinde bir günde neredeyse 4 mevsim yaşandı. Munzur ve Pülümür Vadisi’nin belirli bölümlerinde de kar yağışı etkili oldu, ardından güneşle birlikte eriyen kar suları şelaleleri coşkulu bir şekilde akıtmaya başladı.

Yüksek kesimli bölgeler ile ilçelerin beyaza büründüğü kentte, yiyecek bulma konusunda sıkıntı yaşayan koruma altındaki yaban keçileri vadi boylarına kadar indi, vatandaşlar da bu güzel anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı. Mart ayında 4 mevsimi bir arada yaşadıklarını belirten Umut Kişioğlu (28), “Kar yağmasıyla sularımız, şelalelerimiz coştu. Güzel manzaralar ortaya çıktı. 4 mevsimi bir arada yaşadık. Farklı bir tadı, farklı bir keyfi var. Bunu yaşamak güzel. Bu manzarayı görenler beni çok iyi anlarlar” ifadelerini kullandı. Öteyandan yağışların durmasıyla birlikte valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı ekiplerin, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalara başladığı bildirildi.

Meteoroloji ise hava sıcaklıklarının bölge genelinde 4 ile 6 derece altında seyretmesinin beklendiğini bildirdi. (ET-HİV-



loading...