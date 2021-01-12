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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Tunca Nehri için 'sarı alarm'

Tunca Nehri için 'sarı alarm'

Tunca Nehri

Sağanak Yağış 

-sağanak yağış
-genel ve detaylar

( EDİRNE ) - Tunca Nehri için "sarı alarm"- Son yağılarla beraber Edirne’de nehir debileri arttı EDİRNE

- Edirne'de, 2 gündür etkili olan ve gece itibariyle etkisini arttıran sağanak yağışlar sonrası Tunca ve Meriç Nehirlerinin su debileri arttı. DSİ verilerine göre, Tunca Nehri'nin su debisi Suakacağı İstasyonu'nda 80 metreküp/saniyeye ölçülmesinin ardından ‘sarı alarm’ uyarısı verildi.
Meriç Nehri’nde ise su debisi Kirişhane İstasyonu’nda, 353 metreküp/saniye olarak ölçüldü. Sağanak yağış kentte etkili olmaya devam ediyor.
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