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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Tunca nehri alarm veriyor: Su debisi 4 saatte iki katına çıktı

Tunca nehri alarm veriyor: Su debisi 4 saatte iki katına çıktı

NEHİR DETAYLAR

( EDİRNE )- Nehrin taşmasına ramak kaldı EDİRNE

Sağanak Yağış 


- Edirne'de etkili olan sağanak yağış sebebiyle 4 saatte debisi 2 kat artan Tunca Nehri'nin taşmasına ramak kaldı. Edirne'de, 2 gündür etkili olan ve gece itibariyle etkisini arttıran sağanak yağışlar sonrası Tunca ve Meriç Nehirlerinin su debileri arttı. DSİ verilerine göre, saat 12.00’de Tunca Nehri'nin su debisi Suakacağı İstasyonu'nda 80 metreküp/saniyeye ölçülmesinin ardından 'sarı alarm' uyarısı verilmişti. Tunca Nehri’nin debisi 4 saatte iki kat artarak akşam saatlerinde 165 metreküp/saniyeye ulaştı. DSİ’nin ‘sarı alarmı’ bu kez ‘turuncu alarma’ yükseldi. Nehrin Sarayiçi kısmında bulunan köprüsünün taşmasına adeta ramak kaldı. Köprü’nün bazı gözlerinin tıkandığı da görüldü.
Sağanak yağış kentte etkili olmaya devam ediyor. (SU-
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