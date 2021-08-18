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Tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan dişi leylek tedavi altına alındı
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan dişi leylek tedavi altına alındı

Tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan dişi leylek tedavi altına alındı

Yaralı leylek detay

İlk Müdahale Operasyon Altın Irak 

-Yaralı leyleğe sedyede müdahale edilmesi
-Serum bağlanması
-Veteriner hekim Mehmet Önem'in olayı ve leyleğin durumunu anlatması
-Leyleğin doğa koruma ve milli parklar şefliği görevlilerine teslim edilmesi

( MERSİN ) -- Yaralı leylek, 90 kilometre yol kat edip kendisine ulaşan veteriner hekim sayesinde uçabilecek MERSİN

- Mersin Karaman il sınırında tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan dişi leylek, Mersin'de tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Mersin Karaman il sınırında duyarlı bir vatandaş Mersin'in Erdemli ilçesindeki veteriner hekim Mehmet Önem'e ulaşarak, yaralı bir leyleğe rast geldiğini ve leyleği bu halde bırakmaya vicdanının el vermediğini belirterek, yardım istedi. Yaklaşık 90 kilometre yol kat eden veteriner hekim, yaralı leyleğe ulaşarak ilk müdahalesini yaptı. Leyleğin hayati tehlikesi devam etmesi üzerine Önem, leyleği kliniğine getirerek müdahaleye burada da devam etti. Yapılan ilk müdahale sayesinde hayati tehlikeyi atlatan leylek veteriner hekim tarafından uzun soluklu tedavi için Erdemli Doğa Koruma ve Milli Parklar şefliğine teslim edildi. Veteriner hekim Mehmet Önem, "Leyleğimizin hikayesi, Erdemli'den yaklaşık 90 kilometre mesafede Karaman il sınırında bir vatandaştan telefon aldık. Yaralı bir leylek olduğunu söylediler. Haber alınca sabahın erken saatlerinde apar topar oraya gittim. Leyleğimizi oradan alıp getirdik. Önce çok fazla bir problem yok gibiydi şimdi burada muayenede daha da net anlaşıldı. 2 kanatta da kırık var. İlk müdahalelerini yaptık biraz serum verdik, uygulamalar yaptık. Biraz kendine geldi hareket etmeye başladı" dedi.
Hayati tehlikesinin ortadan kalktığını ancak uzun soluklu bir tedavi ihtiyacının olduğunu anlatan Önem, "Bizde uzun soluklu tedavisinin devam ettirilmesi için leyleğimizi Erdemli Doğa Koruma ve Milli Parklar şefliğine teslim edeceğiz. Bir kaç operasyon geçirmesi gerekiyor" diye konuştu.
(HSY-
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