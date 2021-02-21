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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Tufanbeyli Sibirya'ya döndü.. Sıcaklık eksi 21 dereceye kadar düştü

Tufanbeyli Sibirya'ya döndü.. Sıcaklık eksi 21 dereceye kadar düştü

Tufanbeyli’nin görüntüsü

Hava Sıcaklığı Kar Yağışı 

-Derelerin görüntüsü
-Derece görüntüsü
-Genel ve detay görüntü

( ADANA )- Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 21 dereceye kadar düştü ADANA

- Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 21 dereceye kadar düştü. Tufanbeyli’de iki gün devam eden ve şehir merkezinde 1 metreye mahallelerde ise 2 metreye yaklaşan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yapılan çalışmalar sonucunda kapanan yollar açılırken, ilçe beyaz bir örtüye büründü. Kar yağışının bitmesiyle birlikte özellikle geceleri aşırı soğuk ve don yaşanmaya başladı.
Gündüz hava sıcaklığı eksi 4 derece olurken gece hava sıcaklığının eksi 21 dereceye kadar düştüğü görüldü.
Bu nedenle vatandaşlar ısınmakta güçlük çekerken, bazı akarsularının ise donduğu gözlendi.
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