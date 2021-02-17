-Belediye Başkanı Remzi Ergü karla kapanan yolda kalan vatandaş yardım detay

-Kar küreme çalışmaları detay

-Toprak pınarı mesire alanı drone çekimleri ve karla mücadele



( ADANA ) Tufanbeyli’de karla mücadele- Adana'nın kuzey ilçesindeki görsel şölen drone ile görüntülendi ADANA



- Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde dün geceden beri etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi yolda kalan sürücülere zor anlar yaşattı. Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, ilçenin merkez ve kırsal mahallerini yerinde incelemek için sahada bulunurken kar küreme ekipleri kapanan köy yolları için çalışma başlattı. Tufanbeyli’de yaşanan karla mücadele çalışmaları ve manzara ise havadan drone ile görüntülendi. Belediye Başkanı Remzi Ergü, Bozgüney Mahallesi girişinde yolda kalan bir tır sürücüsüne kendi mahsur kalınan alana giderek yardımcı oldu. İlçede yaşanan yoğun kar yağışı kartpostallık görüntüde oluştururken ilçe genelinde karla mücadele sürüyor. Tarihi Antik Şar Kenti ve Toprakpınarı mesire alanı yoğun kar yağışının ardından oluşturduğu manzara ile ilçe sakinlerini kendine hayran bırakıyor. (BRL-



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