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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü: “Kar senesi, var senesi”

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü: “Kar senesi, var senesi”

İş makinelerinin kar küreme çalışması detayı

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-Şehir merkezinde iş makinelerinin karları kamyonlara taşıması
-Şehir merkezi bir çok iş makinesi kar küreme çalışması detay

( ADANA ) ADANA

- Tufanbeyli Belediyesi yoğun kar yağışlarının ardından ilçe merkezinde iş makineleri ile kar küreme çalışması başlattı.Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yaklaşık 1 metreye ulaşan kar nedeniyle belediye aralıksız çalışıyor. İlçede etkili olan kar yağışı nedeni ile çatılarda buz sarkıtları oluştu caddeler buz tuttu. Belediye ekipleri kar yağışının ardından ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde iş makinaları ile kar küreme çalışması başlattı. İş makinelerinin yoğun kar mesai yaparak donan yolları temizlerken ilçede hava sıcaklığı gece eksi 15 dereceyi gördü.Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü “Kar senesi var senesi” diyerek bu yıl tarımda Tufanbeyli topraklarının bereketli olması temennisinde bulunarak ilçe vatandaşlarının sağlıklı bir şekilde ulaşım sağması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini kaydetti.
İş makinelerinin aralıksız mesai yaptığını ifade eden Başkan Ergü, kar berekettir hava sıcaklıklarının düşük olması nedeni ile kar yağışının ardından don ve buzlanmaya karşı ekiplerimiz kar küreme çalışmalarını hızla sürdürmekte bizlerde mahalle mahalle çalışmaları yerinde inceliyoruz” dedi.

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