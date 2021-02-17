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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tufanbeyli Belediye Başkanı Ergü’den kar yağışı paylaşımı

Tufanbeyli Belediye Başkanı Ergü’den kar yağışı paylaşımı

Kar yağışı detay

Sosyal Medya Araç Çekme İş Makinası Kar Yağışı 

-Belediye Başkanı Remzi Ergü'nün müzik eşliğinde vatandaşa konuşması
-Kar yağışı görüntüsü araçtan
-iş makinasının araç çekmesi ve başkanın olay yerinden vatandaş uyarıları

( ADANA ) ADANA

- Adana’nın kuzey ilçelerinde yoğun kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde Belediye Başkanı Remzi Ergü gece etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile vatandaşları zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları noktasında uyardı. İlçede yoğun tipi yağışının görüldüğünü kaydeden Başkan Ergü, sahada Tufanbeyli belediyesi olarak kar küreme çalışmaların sürüdüğünü kaydetti.
Başkan Ergü yolda kalan vatandaşların belediye ekiplerine ulaşabileceğini kaydederken tipi yağışında mahsur kalan araçları iş makinası yardımı ile ulaşımını sağladı. Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, sosyal medya hesabından yaptığı fon müzikli paylaşımda kar yağışı yaşanırken Damlalı, Akpınar, Tozlu yolunda olduklarını ifade ederek “ Çok güzel kar yağıyor. Lütfen zorunlu olmadıkça çıkmayın. Kar yağsın ama sizler mağdur olmayın, bize ulaşın" diyerek fon müziği eşliğinde halka seslendi. İlçede ki kar yağışını takipçileri ile paylaştı.
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