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( ANKARA ) TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: "Yeni düzenlemeler, çiftçilere ve yetiştiricilere erken bayram müjdesi olmuştur" ANKARA



- Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği ile yapılan yeni düzenlemelerin çiftçilere ve yetiştiricilere erken bayram müjdesi olmuştur" dedi.

Resmi Gazete'nin 15 Nisan 2021 tarihli nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren 'Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği' ile yeni bir düzenleme yapılmıştı. Bu yönetmelikle birlikte mahalle statüsü kazanan köyler farklı kriterler göz önüne alınarak kırsal mahalleye dönüştürülecek. TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik de Çankaya ilçesi Çavuşlu mahallesinde üreticilerle bir araya gelerek onlara yeni çıkan düzenlemeyi anlattı ve düzenlemeyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Çelik, "Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği ile yapılan yeni düzenlemelerin çiftçilere ve yetiştiricilere erken bayram müjdesi olmuştur. Böylece yetiştiricilerimiz ve çiftçilerimiz rahat bir nefes alacaktır" ifadelerini kullandı."Bu indirimler bizim için çok değerlidir"Çankaya ilçesinin Çavuşlu mahallesini işaret ederek "Burada hayvancılık yapılmasa ne yapılır" diyen Başkan Çelik, "Burada hayvancılığa izin verilmediği gibi burada yapılacak ahırın, ağılın da bir turizm belgesi için, ticari alan için verilen harçların aynısı uygulanıyordu. Su, elektrik diğer giderler aynı şekilde vergilendiriliyordu. Bu yasayla birlikte ticari, sanayi ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisinde 2454 sayılı kanun uyarınca alınan vergilerin 2454 sayılı kanuna göre alınan harçlar, harcamalara katılma paylarında yüzde 50 indirim uygulanacak. Bu indirimler bizim için çok değerlidir" ifadelerini kullandı."84 milyon insanın gıda güvencesini sağlamamız lazım"Ayrıca içme ve kullanma sularında uygulanacak indirimlerin de çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Çelik, "Bu çiftçimiz için gerçekten can suyu olmuştur. Pandemide herkes tarımın önemini gördü. Bu vesileyle bizim tarım ve hayvancılığı canlandırmamız lazım. Bizim 84 milyon insanın gıda güvencesini sağlamamız lazım" değerlendirmesinde bulundu. Başkan Çelik, Bu yasanın çıkmasıyla birlikte çiftçinin rahat bir nefse alacağını söyleyerek, bu düzenlemeyle birlikte kentlerde yaşayan insanların yeniden köye döneceğini, köye dönüşlerin artacağını belirtti.

"İnsanlar bizim bu gördüğümüz cennet coğrafyamızı sahipsiz bırakmıyor""Maliyetler düşecek, üretim artacak" diyen Başkan Çelik, "Burada küçük aile işletmeciliği faydalanacaktır. Sanayi noktasında faaliyet gösteren üretici yetiştirici, sanayici o yıl kar etmediği zaman anahtarı vuruyor gidiyor. Ama küçük aile işletmesi kendi emeğiyle alın teriyle ter dökerek kazandığı için verdiği emeğin hesabını yapmıyor. Ne olursa olsun çoban sürüyü terk etse de sürü çobanı terk etmez misali gece gündüz demeden ailesiyle birlikte üretime devam ediyor. Bu vesileyle birlikte hem işsizlik oranında düşüşler meydana geliyor hem de insanlar bizim bu gördüğümüz cennet coğrafyamızı sahipsiz bırakmıyor" şeklinde konuştu.

Koyun yetiştiricisi Celal Taşkın ise yeni yönetmeliği değerlendirerek, "Sağ olsun başkanım bugün sevindirici bir haber verdi. Ona çok sevindik. Allah razı olsun hükümetimizden, başkanımızdan. Kırsal kalkınmadan haberimiz yoktu. Bu şekilde giderse hayvancılığa büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Üretim maliyetlerimiz düşecek. İşletme işlerini yapamıyorduk. Ruhsat isteniyordu merkez ilçe olduğumuz için. Ruhsat olmayınca ağıl, ahır yaptıramıyorduk merkez ilçe olduğumuz için ama şimdi bu kalkmış ortadan. Çok sevindik" açıklamalarında bulundu.



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