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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Trakya'da sağanak yağış etkili oluyor

Trakya'da sağanak yağış etkili oluyor

şemsiyeleri ile korunan vatandaşlar

Sağanak Yağış 

-otobüs durakları
-rögar kapakları

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

- Kırklareli’nde sabah saatlerinde aralıklarla etkisini arttıran devam eden sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiliyor. Kırklareli’nde, sağanak yağış etkili oluyor. Kent genelinde sabah saatlerinde zaman zaman etkisini arttıran yağış, yaşamı da olumsuz etkiledi. Aralıklarla süren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İtfaiye ekipleri su biriken yerlerde rögar kapaklarını açtı. Yağış sebebiyle bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle bazıları ise otobüs duraklarında korunmaya çalıştı. Sağanak yağışın yarına kadar sürmesi bekleniyor.
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