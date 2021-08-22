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Toz kalkan yan yola tepki olsun diye yanık yağ döktü
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Toz kalkan yan yola tepki olsun diye yanık yağ döktü

Toz kalkan yan yola tepki olsun diye yanık yağ döktü

Esnafın yanık yağı yola dökmesi detay

Esnaf Urus Toz Cep Telefonu Sanayi Sitesi 

-Yanık yağ dökülen yoldan detay

( ANTALYA )- Antalya'da esnafın tozlu yola bulduğu çözüm görenleri güldürdü ANTALYA

- Antalya’nın Kumluca İlçesi’nde iş yerinin önünden geçen yolun tozumasından rahatsız olan bir esnaf, çareyi yola yanık dökmekte buldu. O anlarını cep telefonu ile kayda alan vatandaş, izleyenleri güldürdü. Kumluca İlçesi Göksu Mahallesi Ahmet Ali Ağa Bulvarı üzerinde oto galerisi esnafı Murat Acar (48) işyerinin önünden geçen toprak yolun tozundan rahatsız oldu. Murat Acar işyerinin önündeki stabilize yolda meydana gelen toza çözüm bulunmaları için belediye ye başvurdu. Başvurusuna bir cevap alamayan Acar, yola yanık yağ dökerek duruma tepki gösterdi. Yolun toprak zemin olduğu için tozduğunu toprak dökmenin çözüm olmayacağını belirten Murat Acar; "Belediyeye kaç defa gittim. Sağ olsunlar toprak dökelim dediler. Toprak çözüm olmazdı. Bende yolun tozundan kurtulmak için gittim sanayi sitesinden yanık yağ aldım. Kendi imkanlarımla sorunu çözmüş oldum" dedi.
(EG-
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