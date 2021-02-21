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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Toroslar'daki Kuğulu Park'ta kısıtlama sessizliği

Toroslar'daki Kuğulu Park'ta kısıtlama sessizliği

Drone ile Kuğulu Park görüntüsü

( KONYA -ÖZEL-DRONE) KONYA

Hafta Sonu Yasaklar Ziyaretçiler Yağan 


- Konya’nın Seydişehir ilçesinde bulunan ve her mevsim yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Kuğulu Park, pandemi kısıtlaması ile sessizliğe bürünürken; park kuğular, ördekler ve kedilere kaldı. Yılın her mevsiminde gerek piknikçilerin gerekse gezmek için gelenlerin uğrak noktalarından biri olan Toros dağlarının eteklerinde bulunan Seydişehir ilçesindeki Kuğulu Park, her hafta sonu uygulanan kısıtlama ile sessizliğe büründü. Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Kuğulu Park, 56 saatlik kısıtlamada parkta bulunan kuş türleri ve kedilere ev sahipliği yapıyor. Öte yandan, Kuğulu Park geçtiğimiz hafta yağan kar sonrası Toros dağlarındaki beyaz örtü ve yeşil ile bütünleşirken, ziyaretçilerini ağırlamak için yasakların kalkacağı günü bekliyor.
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