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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Toroslar’da baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı

- Toroslar’da baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı

Kardelenlerden detay

Kar Kalınlığı Zemheri Hava Sıcaklıkları Gesi Küresel Isınma 

-Mustafa Ünal’ın açıklaması

( KONYA ) KONYA

- Konya-Antalya sınırında Toros Dağları’nın zirvesinde, ilkbaharın müjdecisi sayılan kardelen ve çiğdemler bu yıl erken açtı. Konya'nın Seydişehir ilçesi ve Antalya'nın Akseki ilçesi sınırında yer alan Püser yaylasında Şubat ayının başında kardelenler çiçek açtı. Endemik bitki türleri arasında yer alan ve Toroslar'da kardelen ve çiğdemler bu yıl karın az düşmesi ile hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erken açtı. Şubat ayında açan kardelenleri fotoğrafçı Mustafa Ünal tarafından görüntülendi. Fotoğrafçı Mustafa Ünal geçen yılın aynı döneminde kar kalınlığının çok yüksek olduğunu söyledi.

Vaktini doğada geçirdiğini anlatan Ünal, "Her yıl şubat ayının ortasında gelerek Toros Dağlarının bu bölgesinde kardelenlerin fotoğrafını çekmek bizim için son derece keyifli bir gelenek haline geldi. Bu yıl küresel ısınmadan dolayı kar yağmadığı için daha erken açtı. Kardelen çiçeği zemheri soğuklarının gitmesi ve toprağın alttan ısınması ile çıkmaya başlar" dedi.
(İS-FÇ-AH-
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