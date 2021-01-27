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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Toros dağlarının bir tarafı yaz, bir tarafı kış

Toros dağlarının bir tarafı yaz, bir tarafı kış

Karla kaplı olan dağlar

Psikoloji Baraj Gölü İlginç Görüntü Güneşli 

-Kar yağmayan dağlar
-Enes Koç ile röp
-Dron ile havadan görüntüler
-Detaylar

( KARAMAN )- Karaman’ın Ermenek ilçesinde bulunan Ermenek HES Barajını çevreleyen dağların bir tarafı karla kaplanırken, diğer tarafına hiç kar yağmaması ilginç görüntüler oluşturdu KARAMAN

- Karaman’ın Ermenek ilçesinde bulunan Ermenek HES Barajını çevreleyen dağların bir tarafı karla kaplanırken, diğer tarafına hiç kar yağmaması ilginç görüntüler oluşturdu. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitimine devam eden psikoloji öğrencisi Enes Koç (20), boş zamanlarında hobi olarak doğa fotoğrafçılığı yaptığını, gölün batısında bulunan Kazancı beldesi tarafının karlı, Ermenek tarafının ise günlük güneşlik ve kar olmadığını görünce fotoğrafladığını söyledi.

Enes Koç, "Bugün benim için ilginç bir andı. Geçtiğimiz günlerde malum kar yağdığı için her yer beyaz bir güzelliğe bürünmüştü benim için ve fotoğrafçılar için de güzel manzaralar sunuyordu. Güneş güneyden vurduğu için dağların güney kısmında karlar erimiş bir şekilde, fakat kuzey kısmında ise karlar erimemiş vaziyetteydi. Ermekte ise HES baraj gölünün güneyi günlük güneşlik, kuzey ise karlar vardı. Bende fotoğrafını çektiğim de barajın güney kısmı karlı, kuzey kısmı ise güneşliydi. Benim için de çok tecrübe dolu ve güzel bir andı. Bir tarafta karlar bir tarafta güneş varken böyle güzelliği kaçırmak istemedim, o yüzden fotoğrafladım’’ dedi.
(ZB-MD-AH-
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