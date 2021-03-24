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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Toros Dağları'nda yağışlar sonrası akan sular görsel şölen oluşturdu

Toros Dağları'nda yağışlar sonrası akan sular görsel şölen oluşturdu

Drone görüntüsü

Ziyaretçiler 

-Detaylar

( KONYA -ÖZEL-DRONE) KONYA

- Konya’nın Seydişehir ilçesinde Toros Dağları'nın eteklerinden akan yağmur suları görsel bir şölen sundu. Seydişehir ilçesi Kuğulu Park Mesire Alanının Toros Dağları'nın bulunduğu bölgede yaşanan yağışlar bölgede su birikmelerine yol açtı. ‘Gürlevik’ adı verilen ve birikerek taşan suların basınçla patlayarak akmasıyla Toros Dağları'nda güzel görüntüler oluştu. Toros Dağları ve Kuğulu Park, normal zamanlarında olduğu gibi yağış sonrası ziyaretçilerine görsel bir şölen sunmaya devam ediyor.
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