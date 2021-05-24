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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
'Tonton' sincap, öğretmenevinin maskotu oldu

'Tonton' sincap, öğretmenevinin maskotu oldu

Sincap’ın gofret yemesi

Emekli Öğretmen Kapalı Alan Çınar Ağacı Öğretmenevi Öğrenciler 

-Sincap’la ilgilenenler
-Sincap’tan genel ve detay görüntüler
-Öğretmenevi Müdürü İbrahim Tanışık ile röportaj
-Detay görüntüler

( OSMANİYE ) "Tonton" sincap, öğretmenevinin maskotu oldu- Osmaniye’de yaralı olarak bulunan sincap veterinerdeki tedavisinin ardından getirildiği öğretmenevi bahçesindeki ağaçta yaşamını sürdürüyor OSMANİYE

- Osmaniye’de emekli bir öğretmen yaralı olarak bulduğu yavru sincabı tedavi ettirdikten sonra öğretmenevinin bahçesine getirdi. Öğretmenevine gelen misafirlerin ilgi odağı olan ‘Tonton’ sincap iyileştikten sonra doğal ortamına salınacak.Osmaniye’de yayla yolunda yaralı bir sincap gören emekli öğretmen sincabı tedavi ettirmek için veterinere getirdi. Tedavisi tamamlandıktan sonra öğretmenevinin bahçesine getirilen sincap bir anda öğretmenevinin maskotu haline geldi. ‘Tonton’ adı verilen sincaba gözü bakan öğretmenevi çalışanları çınar ağacına bir yuva da yapmayı ihmal etmedi. Öğretmenevinin bahçesinde bulunan ağaçlarda hayatını sürdüren yavru sincap, yarası iyileştikten sonra doğal ortamına bırakılacak.Öğretmenevinde ‘Tonton’a gözü gibi baktıklarını ifade eden Öğretmenevi Müdürü İbrahim Tanışık, “Sincabı bir emekli öğretmen arkadaş yaralı olarak yayla yolunda buluyor. Duyarlılık gösterip yaralı yavru sincabı arabasıyla veterinere götürüyor. Tedavisini yaptırıyor. Evde birkaç gün bakıyor. Sonra bize iletti biz de kapalı alanda hayvanın kalmaması gerektiğini söyledik. Ben de Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nü arayarak durumu anlattım. Hocam öğretmenevinin bahçesi yeşillik güzel alan sincapta yavru doğaya bırakılırsa ölür oraya da alışmış ortamda uygun öğretmenevinin bahçesinde yaşasın dediler. Burada da öğretmenevimizin bir güzelliği olarak gelen misafirlerimize gösteriyoruz. Özellikle öğrenciler ve çocuklar çok ilgi gösteriyorlar. Sincabımızın adını ‘Tonton’ koyduk. Çınar ağacına özel bir yuva yaptık ağaçlarda geziniyor. Yiyecek ihtiyacını da karşılıyoruz. İyileştiği zaman doğal ortamına giderse bırakacağız. Şimdilik gözümüz gibi bakıyoruz” diye konuştu.

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