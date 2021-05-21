TOKYO - Japonya'da "Gazze'ye özgürlük" gösterisi - Cuma namazı sonrası Çiyoda bölgesinde toplanan göstericiler - Göstericilerin sloganlar atarak İsrail'in Tokyo Büyükelçiliğine yürümeleri - İsrail'in Tokyo Büyükelçiliği önündeki güvenlik önlemleri - Büyükelçilik önünde yapılan protesto ve göstericilerin slogan atmalarıJaponya'da "Gazze'ye özgürlük" gösterisi düzenlendiTOKYO (AA) - Japonya'nın başkenti Tokyo 'da "Gazze'ye özgürlük" gösterisi düzenlendi. Tokyo 'daki Müslümanlar, cuma namazı sonrası Çiyoda bölgesinde buluştu.Nakayoşi Park'tan hareket eden eylemciler, İsrail'in Tokyo Büyükelçiliğine yürüdü.Mısır, Endonezya, Pakistan ve Türkiye bayrakları taşıyan göstericiler, büyükelçilik binasının yer aldığı sokağa alınmadı.Burada eylemciler, İsrail saldırısında hayatını kaybeden Filistinliler için dualar etti.Bazı eylemciler, büyükelçiliğe teslim edilmek üzere koruma görevlilerine İsrail'in saldırılarının kınandığı bir mektup verdi."Terörist İsrail" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, olaysız dağıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım