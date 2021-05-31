Tokat’ta sağanak ve dolu yağış hayatı olumsuz etkiledi

-Yolda güçlükle ilerleyen araçlar

-Cep telefonu kameralarına yansıyan dolu yağışı

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( TOKAT -DRONE) TOKAT



- Tokat’ta sağanağın ardından dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Tokat’ta akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur yağışı yer yer etkili oldu. Yağmurla birlikte kısa süreli dolu geçişleri hayatı olumsuz yönde etkiledi. Tokat Turhal kara yolunda şiddetli rüzgar nedeni ile bir aydınlatma direği devrildi. Trafik ekipleri olası kazalara karşı tedbir aldı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlilk Kampüsü yakınlarında ise yolda su baskınları yaşandı. Trafiğin durma noktasına geldiği yolda araçlar güçlükle ilerleyebildi. Çevre yolu girişinde de yaşanan su baskınına ekipler müdahale etti. Tarım arazileri dolu yağışından olumsuz etkilendi. Kiraz ağaçlarının yanı sıra ekili alanlarda hasar oluştuğu öğrenildi. (Nİ-

