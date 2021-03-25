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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Tokat’ta kar yağışı ve tipi

Tokat’ta kar yağışı ve tipi

kar yağışı ile birlikte yolda oluşan tipi

Tonaj Kar Yağışı 

-Yolda güçlükle ilerleyen araçlar
-Yolda kalan ağır tonajlı araçlar
-Bir sürücü ile röp.
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( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta kar yağışı ile birlikte oluşan tipi sürücülere zor anlar yaşattı. Tokat’ta kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Tokat-Sivas kara yolu kızıleniş mevki ile 1650 rakımlı Çamlıbel tepesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile ulaşımda aksamalar yaşandı. Kızıleniş mevkiinde ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Bölge trafik ekipleri uygulama yaparak araçların yola çıkmasına izin vermedi. Kara yolları ekiplerinin kar kürüme çalışmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Bölgede aralıklarla devam eden kar yağışı nedeni ile ekipler yolun kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
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