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Tokat'ta etkili olan dolu yağışı tarım arazilerini vurdu
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4 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Tokat'ta etkili olan dolu yağışı tarım arazilerini vurdu

Tokat'ta etkili olan dolu yağışı tarım arazilerini vurdu

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde sağanak yağışla birlikte dolu yağışı

Sağanak Yağış Tarım Su Baskını Dolu Yağışı Sağanak 

-Su baskını ve dolu yağışından etkilenen tarım arazileri
-Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tuncel röportaj
-Vatandaşlarla röportaj

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde dolu yağışından tarım arazileri olumsuz etkilendi. Tokat kent merkezi, Pazar ile Niksar ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. 1425 rakımlı Başçiftlik ilçesi ise dolu yağışı nedeni ile adeta beyaza büründü. Leblebi tanesi büyüklüğünde yağan dolu ekili tarım arazilerine zarar verdi. Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tuncel, dolu yağışının çiftçiyi vurduğunu belirterek, “Sağanakla birlikte dolu yağışından sonrasında dere yatakları doldu. Kanalların taşması sonucu patates, fasulye tarlaları, ekili araziler su baskınına uğradı. Vatandaşın arazisi mahvolmuş durumda. İnşallah devletimiz çiftçimizin zararını karşılayacaktır. Sayın valimizin talimatları ile bu zararları giderme peşindeyiz. Tarım İl Müdürlüğü'nden zarar tespiti için pazartesi günü geleceklerini söylediler. Aslında yarın değil bugün gelerek tespit yapmaları gerekir” diye konuştu.

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