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TOGG yolundaki yeni asfaltın kazılmasına tepki
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TOGG yolundaki yeni asfaltın kazılmasına tepki

TOGG yolundaki yeni asfaltın kazılmasına tepki

ASFALTI SÖKME ÇALIŞMASI

Fabrika Yerli Otomobil Kamera Altın 

-İŞ MAKİNELERİ
-GEÇEN ARAÇLAR

( BURSA ) BURSA

- Gemlik’in Kurşunlu Mahallesine giden ve Türkiye'nin yerli otomobil fabrikası TOGG inşaat sahasının da ulaşımını sağlayan yolda asfaltın sökülmesine vatandaşlar tepki gösterdi.Geçen yıl yapılan genişletme çalışmaları vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, bir yıllık asfaltın sökülmesine tepki büyüyor. Yaklaşık 20 santimetrelik asfalt ile yükseltilen yolda bir yıllık asfaltın parçalanarak kaldırılması, 'Millî servet heba ediliyor' yorumlarına sebep oldu. Bölgede Karayolları Genel Müdürlüğüne ait iş makineleriyle yapılan sökme işi sürüyor. Yolun yaklaşık 1 kilometrelik kısmının söküldüğü görüldü.
Makineler, yolun kalan bölümünü sökmeye devam ediyor.Yeni asfaltın neden söküldüğüne ait herhangi bir bilgilendirme yapılmazken, asfaltın alt yapısının olduğu ve geçici bir döküm olmadığı kameralara yansıdı.Asfaltın sökülmesinin teknik hatadan mı, yoksa herhangi bir genişletme çalışmasından mı olduğu konusunda herhangi bir bilgiye ulaşılmazken, eksik planlamadan dolayı ciddi bir kamu zararı oluştuğu ileri sürüldü.
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