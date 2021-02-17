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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tipiye rağmen karla mücadele çalışmaları sürüyor

Tipiye rağmen karla mücadele çalışmaları sürüyor

-ekiplerin yol açma çalışmaları detay

Köy Yolları Karla Mücadele Allah Kar Yağışı Trol 

--vali Ayhan ziyaret ve açıklama
--karla mücadele ekipleri röp

( SİVAS )- Sivas İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, dondurucu soğuğa ve tipiye aldırış etmeden karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. SİVAS

- Sivas İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, dondurucu soğuğa ve tipiye aldırış etmeden karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Sivas’ta etkili olan kar yağışı ve fırtına sonrası 916 köy yolu araç ulaşımına kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri ulaşıma kapalı köy yollarını açmak için gece saatlerinden itibaren yol açma çalışmalarına başladı.
Sivas Valisi Salih Ayhan’da dondurucu soğukta çalışmalarını sürdüren karla mücadele ekiplerini ziyaret etti. Vali Ayhan, ekiplere kolaylıklar dileyerek helva ikramında bulundu. Sivas Valisi Salih Ayhan, gece saatlerinde etkili olan fırtına ve kar yağışıyla birlikte 916 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirterek “Biliyorsunuz, dün akşamdan beri çok yoğun bir şekilde hem kar hem de fırtına vardı. Bundan dolayı da sürekli kapanan Gürün - Pınarbaşı, Kızıldağ, Yağdonduran, Çamlıbel geçitlerinde gece tamamen kontrollü bir şekilde bazen trafiği durdurduk, bazen verdik. Gece baya meşakkatli bir süreç yaşadık. Bir çok vatandaşı da ilçelerimizde misafir ettik. Gün ağarınca da yoğun bir tipiyle birlikte il genelinde 916 köy ve yerleşim yerimiz kapandı. İnşallah arkadaşlarımız bir iki gün içerisinde bunun üstesinde gelecekler. Geniş ve meşakkatli bir coğrafyamız var ancak tecrübemiz, birikimiz var. Kapasitemiz çok yüksek. Şuan ana arterlerimiz tamamen açık. Köy yollarında şuan yoğun bir şekilde yol açma çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
Karla mücadele ekipleri de zorlu şartlarda çalışmalarını yürüttüklerini söylediler. (VK-GF-
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