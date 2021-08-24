Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Yaşam
TİGEM tay satışından tek seferde 4 milyon 246 bin liralık gelir elde etti
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
TİGEM tay satışından tek seferde 4 milyon 246 bin liralık gelir elde etti

TİGEM tay satışından tek seferde 4 milyon 246 bin liralık gelir elde etti

TAYLARDAN GÖRÜNTÜ

Ihale Lyon Bild Açık Artırma İha 

-İHALEDEN GÖRÜNTÜ
-EN PAHALIYA SATILAN TAYIN GÖRÜNTÜSÜ
-ALICILARDAN GÖRÜNTÜ
-TAYLARIN SATIŞA ÇIKARILMA ANI

( BURSA ) BURSA

- Karacabey Harası'nda 46 tayın satışından 4 milyon 246 bin lira gelir elde edildi. Özelal isimli tay 300 bin liradan alıcı buldu. TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde gerçekleştirilen ihalede 49 arap koşu tayından 46’sı satılarak 4 milyon 246 bin lira gelir elde edildi. TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle yapılan ihalede satışa sunuldu. Taylardan 46’sı 20 ile 300 bin lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu. İhalenin en pahalısı, Kıraft Dayanıklı Tüketim Malları Anonim Şirketi tarafından daire fiyatına, 300 bin liraya alınan "Özelal" adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu. "Özelal"ı, Mehmet Gündüzeli'nin 270 bin liraya satın aldığı "Kıralp" isimli 2 yaşındaki erkek Arap tayı ile 215 bin liraya İsmail Altın’ın aldığı "Tezat" adlı 2 yaşındaki erkek tay izledi. TİGEM, 46 tayın satışından toplam 4 milyon 246 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.

İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı