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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TİFLİS - TİKA, Gürcistan'da Kafkas Takı Araştırma Merkezi ve Atölyesi açtı

TİFLİS - TİKA, Gürcistan'da Kafkas Takı Araştırma Merkezi ve Atölyesi açtı

- Kafkas Takı Araştırma Merkezi ve Atölyesinden görüntüler - Çalışanların görüntüleri - Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'ın incelemelerinden görüntüler - Açılış kurdelesinin kesilmesi - Takılardan görüntüler - Tiflis Müzeler Birliği Başkanı Nino Sanadiradze ile röportajTİFLİS (AA) - Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'ın katılımıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Gürcistan'ın başkenti Tiflis 'te kurulan Kafkas Takı Araştırma Atölyesi'nin açılış töreni düzenlendi.
Açılışa, TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ, Kafkas Kültürü Araştırma Merkezi kurucularından Nino Andriaşvili ve Nino Mamulaşvili, Tiflis Müzeler Birliği Başkanı Nino Sanadiradze ile çok sayda davetli katıldı.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından konuşan Büyükelçi Yazgan, böyle bir etkinliğe katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.
TİKA'nın Gürcistan'da yıllar boyunca birçok alanda son derece faydalı projeler gerçekleştirdiğini ifade eden Yazgan, açılışı yapılan atölye ile Gürcü ve genel olarak Kafkas halklarının zengin kültürünün korunması ve tanınırlığının artırılmasına büyük katkı sağlanacağını belirtti.
Necla Demirdağ da AA muhabirine, söz konusu atölyenin açılışıyla geleneksel kuyumculuk ve gümüş işlemeciliği sanatının daha da canlandırılması ve bu alanda çalışanlara istihdam imkanlarının sağlanmasının mümkün olacağını kaydetti.
Demirdağ, atölyenin yardımıyla gelecekte geleneksel Türk sanatlarının tanıtılması, Türk ve Gürcü sanatının buluşturulması, bu alanda bilgi ile tecrübe paylaşılması gibi projeleri gerçekleştireceklerini ifade etti.
Gürcistan'ın zengin bir kültüre sahip olduğuna dikkati çeken Demirdağ, "Gürcistan tarih boyunca birçok kültür ve medeniyetin kesiştiği nokta olmuştur." dedi.
Tiflis Müzeler Birliği Başkanı Sanadiradze de atölyenin kurulmasının Türkiye ile Gürcistan arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.
- Proje hakkındaTİKA'nın desteği ile Kafkas Kültürü Araştırma Merkezi ile iş birliği çerçevesinde gerçekleşen proje, geleneksel kuyumculuğun geliştirilmesi, Gürcistan ve yurt dışında tanınırlığının artırılması ve dünya kültür mirasının bir parçası olan Kafkasya kültürünün korunmasını amaçlıyor.Proje kapsamında, Türkiye’den davet edilecek uzmanlar, takı sanatı konusunda teorik ve pratik çalışmaları ile bilgi ve tecrübelerini Gürcü meslektaşlarına aktaracaklar.TİKA'nın yardımıyla atölye için temin edilen makineler, tasarımdan hazır ürüne kadar olan tüm üretim süreçlerini bir alanda tamamlama imkanı sağlayacak.

Açılış Töreni Muhabir Yurt Dışı Başkent 

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