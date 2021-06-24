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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Tıbbî ve Aromatik Bitkiler Bahçesi’nde ilk hasat yapıldı

Tıbbî ve Aromatik Bitkiler Bahçesi’nde ilk hasat yapıldı

BAHÇEDEN GÖRÜNTÜLER

Asad İsaf Laboratuvar Ekonomi Borat 

-HASAT GÖRÜNTÜLERİ
-DETAYLAR

( YALOVA ) YALOVA

- Yalova'da 170 tür tıbbî ve aromatik bitki ve 50 tür tıbbî ağaç bulunan Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim ve Tıbbî ve Aromatik Btkiler Bahçesinde ilk hasat yapıldı.Hersek’te ilk hasada katılan davetlilere Menta (Nane ile demlenen çay ikram edildi. Hersek Lagünü Sulak Alanı Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbî Aromatik Bitkiler Bahçesinde bulunan aromatik bitkilerin ilk hasadı, Yalova Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral tarafından yapıldı.Tesisin Türkiye’ye örnek olacağını söyleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Son derece faydalı ve yüksek ekonomik değere sahip tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi ve ürün haline getirilmesi bölgemiz adına çok önem taşıyor. Bahçemiz bu nokta da bir laboratuvar bir uygulama okulu olacak. Bahçemizdeki 170 tür tıbbî ve aromatik bitki ile 50 tür tıbbi ağaç hem şifa hem güzellik hem de huzur verecek” diye konuştu.
Hasatla ilgili yapılan bilgilendirmede ise şu ifadelere yer verildi: “Tıbbî Aromatik Bitkiler Bahçesinde 187 adet bitki bulunmakta olup, bugün ilk hasat olarak Mentha piperita türünün hasadı gerçekleştirilmiş ve ürünün çayı yapılarak misafirlere ikram edilmiştir. İlimizde bir ilk olan bahçede bulunan diğer aromatik bitkilerin hasatları da ilerleyen günlerde devam edecektir. Ayrıca Vali Yardımcımız ile Doğa Eğitim Merkezi ve Kuş Gözlem Alanımızda ziyaret edilerek kuş gözlem kulesinden alandaki kuş türleri gözlemlenmiştir. Alanla ilgili genel bilgiler kendisine aktarılmıştır.”Hasadın ardından Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, davetlilere Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen “Doğa Pasaportu” hakkında misafirlere bilgi verdi.
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