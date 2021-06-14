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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Terörden temizlenen Munzur Dağları'nda yaz günü kızak keyfi

Terörden temizlenen Munzur Dağları'nda yaz günü kızak keyfi

Doğa yürüyüşü ve detaylar

Yüzme Hava Sıcaklığı Yerli Turist Saklı Cennet Objektif 

-Munzur Dağlarından manzara
-Karda kızak ve detaylar, buzul gölde yüzme
-Konuşmalar
-Yaban hayvanları

( ERZİNCAN -ÖZEL)- Doğa yürüyüşü yapan yerli turistler yaz günü Munzur’da kızak keyfi yaşadı- Munzur’da birçok yaban hayvanı görüntülendi ERZİNCAN

- Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden arındırılarak huzur ve güvenin tesis edildiği Erzincan ve Tunceli’nin ortasında bulunan 3300 rakımlı Munzur Dağları, bugünlerde adeta saklı cennete döndü. Zirvesinde kar, yazla birlikte açan rengarenk çiçekler ve şırıl şırıl akan derelerle dört mevsimin bir arada yaşandığı Munzur’da doğa yürüyüşü (trekking) yapan yerli turistler, kent merkezinde hava sıcaklığı 31 dereceyi bulurken kızak yapmanın keyfini sürdü, yüzeyi hala buzla kaplı gölde yüzmenin tadını çıkardı. Birçok yaban hayvanı kameraya yansıdı.Erzincan’ın Tatlısu köyünden başlayıp doğa yürüyüşü yapan yerli turistler kilometrelerce yol kat ederek 3300 rakımlı Munzur Dağlarına çıktı. Bir tarafı Erzincan diğer yüzü Tunceli’ye bakan Munzurlara çıkan vatandaşlar, gördükleri muhteşem doğa karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. Yazla birlikte daha gür akan dereleri geçip rengarenk açan çiçekleri koklayan yerli turistler kilometrelerce yürüdükleri yolun yorgunluğunu unuttu.Erzincan kent merkezinde hava sıcaklığının 31 dereceyi bulduğu günde Munzur’da karla serinleyen vatandaşlar, poşetlerle kızak yapmayı da ihmal etmediler.Yaz günü kızak keyfi yaşayan vatandaşlar unutulmaz bir gün yaşadıklarını kaydetti.
Munzur Dağlarındaki doğa yürüyüşünde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan birçok yabani hayvanda objektiflere yansıdı.3 bin 300 rakımlı Munzur Dağlarının karlı zirvesinde ve zaman zaman da bin rakımlı aşağı kısımlara inen çengel boynuzlu (şamua) ve dağ keçileri sürüler halinde görüntülendi.
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