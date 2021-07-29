Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Yaşam
Termometreler 30 dereceyi aştı, İstanbul’da sahiller boş kaldı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Termometreler 30 dereceyi aştı, İstanbul’da sahiller boş kaldı

Termometreler 30 dereceyi aştı, İstanbul’da sahiller boş kaldı

drone görüntüsü

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

Hava Sıcaklığı En Sıcak Gün Irak 


- İstanbul'da son günlerde etkili olan yüksek sıcaklıklar nedeniyle, sabah ve öğle saatlerinde sahiller boş kaldı. Termometrelerin 34 dereceyi aştığı sıcaklıklarda Maltepe Sahili havadan görüntülendi. İstanbul son haftaların en sıcak günlerini yaşamaya devam ediyor. Termometreler 34 dereceyi gösterdi. Yüksek sıcaklıkların hakim olduğu İstanbul'da sabah ve öğle saatlerinde sahiller boş kaldı. Son zamanların en sıcak günlerini yaşayan İstanbullular, nemin etkisiyle daha da hissedilen kavurucu sıcaklıklar nedeniyle sahilleri boş bıraktı. Uzmanlar ise başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını konusunda uyarıyor. İstanbul'da bugün hava sıcaklığının 34 derece olduğu, nem oranının ise yüzde 37 olduğu gözlendi. Öte yandan artan sıcaklıklar sonrası boş kalan Maltepe Sahili havadan görüntülendi
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı