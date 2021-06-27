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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Tepeye kurulan salıncak ilgi odağı oldu

Tepeye kurulan salıncak ilgi odağı oldu

Drone görüntüsü

Sosyal Medya Aşı Turist 

-salıncakta sallananların görüntü
-salıncak ile yaylanın görüntüsü
-yaylaya gidilen yoldan görüntü
-Sinan Coşkun ile röp.
-detaylar

( DÜZCE -ÖZEL-DRONE) DÜZCE

– Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde Eğrelti Yaylası’nın en tepesine köylüler tarafından kurulan salıncak, vatandaşların uğrak noktası oldu.Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan 1360 rakımlı Eğrelti Yaylası’nın sakinleri, yaylanın en üst tepesine salıncak yaptı. Salıncağın sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından onlarca turist Eğrelti Yaylası’na gelmeye başladı.
Ankara, Bursa, Konya ve İzmir’den arkadaş grupları ile gelenler yaylaya hayran kaldı.Yayla turu yaptıklarını belirten Sinan Coşkun, Düzce’nin doğasının muhteşem olduğunu belirtti.
Coşkun, "Buraları uzun süredir merak ediyorduk. İlk defa geldim, hava çok güzel, yaylalar aşırı güzel. Yayla sakinleri salıncağı manzaraya karşı güzel bir şekilde koymuşlar. Dikkat çektiği için geldik. Gerçekten Düzce’nin muhteşem doğasını yeşilliğini bir kez daha hissettik. Düzceliler bu konuda gerçekten çok şanslı" şeklinde konuştu.

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