Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Temiz suya kavuşan hayvanlardan renkli görüntüler

Temiz suya kavuşan hayvanlardan renkli görüntüler

Hayvanlardan drone görüntüleri

İçme Suyu Başkent Hayvan Şebeke Hattı 

-Hayvanların içmesinden detay görüntüler
-Açılıştan görüntüleri
-Vali Ayhan'ın konuşması

( SİVAS )- Sivas’ta 550 bin TL maliyetle gerçekleştirilen proje kapsamında temiz suya kavuşan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar renkli görüntüler oluşturdu SİVAS

- Sivas’ta 550 bin TL maliyetle gerçekleştirilen proje kapsamında temiz suya kavuşan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar renkli görüntüler oluşturdu. Sivas Tarım ve Hayvancılıkta başkent olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu kapsamda kentte yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sivas kent merkezine bağlı Çelebiler-Yazıbaşı Köyü'nde “Mera Islah ve Amenajmanı Projesi’’ kapsamında ‘Terfili İsale Hattı Hayvan İçme Suyu Tesisi Projesi’ açılış programı düzenlendi.
Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, bazı il protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı.
Programda dualarla açılışı yapılan Terfili İsale Hattı Hayvan İçme Suyu Tesisi çitçileri sevindi. Temiz suya kavuşan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların su içme anları ise renkli görüntülere sahne oldu. Proje ile 751 büyükbaş ve 350 küçükbaş hayvan temiz suya kavuştu. 751 büyükbaş 350 küçükbaş hayvan temiz içme suyuna kavuştu Programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, “Çelebiler ve Yazıbaşı köylerinde toplam 26 bin 552 dekar mera varlığımız bulunmakta. Bugün hayata geçirdiğimiz proje ile 751 büyükbaş 350 küçükbaş hayvanımızın temiz içme suyu ihtiyacını karşılamış oluyoruz. Yaptığımız sondaj ile çıkarılan su otomatik sistemlerle 45 sıvata ulaştırılmış olacak. Bu sayede hayvanlarımız içme suyu kaynaklarına ulaşmak için ekstra bir enerji tüketmek zorunda kalmayacaklar. Bu durum elbette verimlerini de olumlu şekilde etkileyecek. Güneş panelleriyle toplanan su terfi merkezine gidiyor. Oradan da 3 sulağa dağıtılmaktadır. Yaklaşık 4 km’lik bir şebeke hattı bulunmaktadır. Bu sistemden yaklaşık olarak 1500’e yakın hayvanımız faydalanmış olacak. Proje yaklaşık 550 bin TL ye mal oldu. Bereketli olsun. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement