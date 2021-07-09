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TEM Otoyolu yüksek gerilim hattındaki çalışma devam ediyor
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9 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
TEM Otoyolu yüksek gerilim hattındaki çalışma devam ediyor

TEM Otoyolu yüksek gerilim hattındaki çalışma devam ediyor

Çalışmalardan görüntü

Yüksek Gerilim Hattı Yüksek Gerilim Elektrik Hattı Trafik Yoğunluğu Trafik Polisi 

-Yoldan görüntü
-Trafikten görüntü
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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- TEM Otoyolu Hasdal-Kemerburgaz ayrımında montajı devam eden elektrik hattındaki çalışmalar nedeniyle belirli aralıklarla trafikte yoğunluk yaşanıyor. Saat 00.00’da başlayan çalışmaların 05.00’da sona ereceği öğrenildi. TEM Otoyolu Kağıthane Mevkii Hasdal - Kemerburgaz ayrımında yapımı devam eden elektrik hattı çalışmaları kapsamında Ankara ile Edirne istikameti yönünde trafik yoğunluğu yaşandı. Çalışmaların saat 00.00 ile 05.00 arasında devam ettiği öğrenildi. Otoyolun Ankara ve Edirne istikametlerinde konum alan trafik polisi ekipleri, her hangi bir kazanın yaşanmaması için sürücülere uyarılarda bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi cep trafik uygulaması üzerinden yapılan duyuruda “08.07.2021 - 09.07.2021 tarihlerinde saat 00.00 - 05.00 arası TEİAŞ tarafından enerji nakil hatlarının montaj çalışmaları nedeniyle; Göktürk istikametinden Kağıthane Kemerburgaz Caddesi gidiş yönü, Alibeyköy Hasdal Tünel istikametinden Kemerburgaz Caddesi gidil yönü, Okmeydanı’ndan O-2 TEM Kuzey yola katılım kolu, O-2 TEM Otoyolu Güney yol, Kemerburgaz Kavşağı öncesi, O-2 TEM Otoyolu Kuzey Yol, Hasdal Kavşağı öncesi trafik akışı belirli periyotlarla 15 dakikalık süreler halinde kısa süreli olarak kesilecektir. Sürücülerin yol üzerindeki işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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